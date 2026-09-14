Eén boodschap vergeten bij de zelfscan? Dat kan je voortaan deze boete opleveren

Even snel langs de zelfscan, boodschappen in de tas en naar huis. Maar dan blijkt bij een controle dat die ene komkommer, avocado of fles shampoo niet op het bonnetje staat. Ben je dan meteen een winkeldief? Dat ligt een stuk ingewikkelder. En de mogelijke financiële gevolgen zijn inmiddels behoorlijk fors: winkeliers kunnen bij winkeldiefstal 242 euro schadevergoeding eisen.

Dat bedrag is nadrukkelijk geen boete van de overheid. Het gaat om een vergoeding voor de kosten die een winkel maakt wanneer personeel tijd kwijt is aan het afhandelen van een diefstal. Jarenlang bedroeg die 181 euro. Dat tarief stamde uit 2012 en is inmiddels verhoogd.

Vergeten is nog geen stelen

Wie iets niet scant, heeft daarmee juridisch niet automatisch een winkeldiefstal gepleegd. Voor diefstal is opzet belangrijk: was je daadwerkelijk van plan het product mee te nemen zonder ervoor te betalen?

Dat onderscheid is bij zelfscankassa’s niet altijd eenvoudig. Voor het betalen vraagt het scherm doorgaans of alle boodschappen zijn gescand. Wie vervolgens doorgaat terwijl er iets ontbreekt, heeft dus wel iets uit te leggen. Toch kan een vergissing nog steeds een vergissing zijn.

Daarbij telt vooral het totaalplaatje. Wie netjes 45 euro aan boodschappen afrekent en één goedkoop artikel mist, staat er anders voor dan iemand met een overvolle kar die slechts een tientje heeft afgerekend. Ook het soort product kan meewegen. Een klein artikel verdwijnt gemakkelijker uit het zicht dan een enorme verpakking wasmiddel.

Zelfs camerabeelden kunnen relevant zijn. Daarop kan bijvoorbeeld te zien zijn dat iemand tijdens het scannen wordt afgeleid door een kind, een telefoontje of ander gedoe.

En die 242 euro dan?

Een winkel hoeft die schadevergoeding dus niet bij iedere gemiste scan automatisch te eisen. In de praktijk kan een klant soms simpelweg het vergeten product alsnog afrekenen. Hoe de winkel reageert, hangt af van de omstandigheden.

Daarnaast staat de schadevergoeding los van een eventuele aangifte. Een winkelier kan ook de politie inschakelen. Vervolgens is het aan politie en justitie wat daarmee gebeurt. Bij weinig bewijs of een gering incident kan worden besloten de zaak niet verder te vervolgen.

De belangrijkste les voor fervente zelfscanners is daarmee simpel: controleer je bon voordat je vertrekt. Want een verstrooide scanbeurt hoeft geen diefstal te zijn, maar je wilt liever niet bij de uitgang moeten uitleggen waarom die fles wijn van 12 euro wonderbaarlijk genoeg nooit langs de scanner is gekomen.