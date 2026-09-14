Vattenfall en Mega rekenen inmiddels meer dan €1,80 per kuub gas voor een jaarcontract, terwijl je bij de goedkoopste leverancier op €1,52 zit. De kloof is groter dan in maanden, en het stookseizoen staat voor de deur.

Drie leveranciers boven de €1,80

Per 11 september rekent Vattenfall €1,817 per m³ gas voor een nieuw vast jaarcontract, meldt Energievergelijk.nl. Mega zit met €1,833 nog hoger en ging een dag eerder al over de €1,80-grens. In totaal zitten drie leveranciers nu boven die grens. De duurste rekent €1,88, aldus Keuze.nl.

Aan de onderkant van de markt ziet het er heel anders uit. Essent hanteert €1,567 per m³ voor een jaarcontract. Bij driejarige contracten van onder meer Innova Energie en Budget Thuis betaal je €1,521 per m³, volgens de energievergelijker van Energievergelijk.nl.

Voor precies dezelfde kuub gas betaal je bij de duurste leverancier meer dan €300 per jaar extra.

De rekening

Keuze.nl berekende het verschil op gas: tussen Essent (€1,567 per m³, de goedkoopste) en Frank Energie loopt het op tot €313 per 1.000 m³ per jaar. En dat is alleen gas. De stroomprijzen lopen eveneens ver uiteen: de laagste stroomprijs zit momenteel op €0,244 per kWh, aldus Energievergelijk.nl. Tel het verschil op stroom en vaste kosten erbij, en de totale kloof voor een gemiddeld huishouden groeit richting €480 per jaar.

In juli was dit nog €120

Waarom stijgt de prijs zo hard?

De groothandelsprijs voor gas op de Europese TTF-beurs steeg op 9 september naar €79,11 per megawattuur, het hoogste niveau sinds begin 2023, aldus Overstappen.nl. Achter die stijging zit het conflict rond de Straat van Hormuz, waardoor circa een vijfde van het mondiale LNG-transport in gevaar komt. Tegelijkertijd staan de Nederlandse gasopslagen op 50,3% van hun capaciteit, en het Europese vuldoel van 74% op 1 november haalt Nederland niet meer, liet Gasunie weten.

Wie moet nu opletten?

De verhoogde tarieven gelden alleen voor wie nu een nieuw contract afsluit, benadrukt Energievergelijk.nl. Heb je een lopend vast contract, dan verandert er voorlopig niets. Maar wie binnenkort moet verlengen of op een variabel contract zit, doet er goed aan nu te vergelijken. De energiecontracten werden deze maand gemiddeld al 3,2% duurder, aldus Keuze.nl.

Het verschil per kuub lijkt klein: 30 cent. Maar reken het door voor een gemiddeld gasverbruik van 1.000 m³, en het verschil is €300 op je jaarrekening. Nog vóórdat de verwarming aan gaat.