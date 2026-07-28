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Carapaz blijft Pedersen voor in Profronde van Surhuisterveen

Sport
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 22:25
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SURHUISTERVEEN (ANP) - Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui ook de Profronde van Surhuisterveen op zijn naam geschreven. De 33-jarige Ecuadoraan van EF Education-EasyPost bleef in het Friese criterium de Deense groenetruiwinnaar Mads Pedersen en Bauke Mollema nipt voor.
Carapaz, die het bergklassement en twee etappes in de Tour won, was een dag eerder ook al de winnaar in Daags na de Tour in Boxmeer. Pedersen veroverde het puntenklassement en boekte een etappezege. Mollema is bezig aan zijn laatste wielerseizoen. Hij kwam niet in actie in de Tour.
In België won Remco Evenepoel, die als tweede eindigde in de Tour, het na-Tourcriterium Roeselare. Een dag eerder was hij ook al de beste in Aalst.
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