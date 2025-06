Eis vergoeding voor beeldbuizenkartel Philips toch voor rechter

DEN BOSCH (ANP) - Philips is niet af van een claimzaak van de Consumentenbond over prijsafspraken rond beeldbuizen. De belangenclub eist een schadevergoeding van het technologiebedrijf voor ruim 65.000 mensen die door het beeldbuizenkartel te veel betaalden voor hun televisie of monitor. Een rechtbank oordeelde dat de Consumentenbond niet kon optreden namens alle gedupeerden, maar in hoger beroep stelde het gerechtshof in Den Bosch dat de organisatie wel ontvankelijk is.

Philips maakte tussen 1996 en 2006 afspraken met andere beeldbuisfabrikanten over de prijzen. Dat hielp om deze onderdelen voor televisies kunstmatig duurder te houden en is verboden. Philips kreeg een boete van 509 miljoen euro voor het kartel.

De Consumentenbond begon in 2019 een zaak namens gedupeerden. Door het oordeel van het hof moet een rechter alsnog bepalen of Philips een schadevergoeding moet betalen. Als dat volgens de rechtbank inderdaad zo is, wil de Consumentenbond met Philips in gesprek over compensatie.