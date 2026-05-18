Elektrische stepjes met kenteken slaan nog niet aan

Economie
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 15:40
AMSTERDAM (ANP) - Elektrische steps lijken vooralsnog geen groot succes in Nederland. Sinds juli vorig jaar is een kenteken verplicht om met een e-step de openbare weg op te mogen, maar tot nu toe zijn in heel Nederland slechts 456 van deze voertuigen geregistreerd. Dat maakte RDC, het databedrijf dat de voertuigregistraties bijhoudt, bekend.
Hoewel het nog altijd om een relatief klein aantal gaat, is het aantal elektrische steps het afgelopen jaar wel gegroeid. In september vorig jaar stonden nog slechts 110 toegelaten e-steps geregistreerd.
Elektrische steps mogen maximaal 25 kilometer per uur rijden en de bestuurders moeten minimaal 16 jaar zijn. Een helmplicht geldt vooralsnog niet, maar een verzekering en kenteken zijn wel verplicht. Volgens RDC zijn elektrische steps vooral populair onder 35-plussers, onder jongeren zijn ze vooralsnog nauwelijks in trek.
