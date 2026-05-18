Chat politie offline na verkeerd antwoord over Palestijnen

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 15:29
DEN HAAG (ANP) - De virtuele agent van de politie, chatbot Wout, is offline voor onderhoud na een melding over een "oneffenheid", meldt een woordvoerder van de politie. De onjuistheid bestond eruit dat de chatbot op vragen over aangifte van discriminatie tegen Palestijnen een antwoord gaf over antisemitisme. "Wout leert net als zijn collega's elke dag weer bij", aldus de woordvoerder. Hij noemt de chatbot een "geweldig instrument", waar "zeer regelmatig" nieuwe onderwerpen aan worden toegevoegd.
De woordvoerder zegt niet te weten waarom de chatbot over antisemitisme begon bij een vraag over discriminatie tegen Palestijnen. "Over de techniek weet ik onvoldoende", aldus de woordvoerder. "We hebben de chatbot niet voor niets tijdelijk offline gehaald, we vinden dit een belangrijk onderwerp."
Het is onbekend wanneer de chatbot weer bereikbaar is. "Er is altijd een alternatieve mogelijkheid, zoals het bellen van 0900-8844", zegt de politiewoordvoerder.
