ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet overlegt met gemeenten na geweld bij asielzoekerscentra

Politiek
door Redactie
maandag, 18 mei 2026 om 15:42
bijgewerkt om maandag, 18 mei 2026 om 16:11
anp180526112 1
Een deel van het kabinet overlegt maandagavond op het Catshuis met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. Naast premier Rob Jetten neemt ook voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het gesprek deel.
In Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn liepen betogingen tegen opvang van asielzoekers recentelijk uit de hand. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een tijdelijke asielopvang en werd de brandweer belemmerd. Vorige week woensdag riep de VNG daarom op tot spoedoverleg met het kabinet.
De VNG sprak van "vormen van terreur en intimidatie" bij de protesten. Het overleg met het kabinet zou volgens de koepelorganisatie van gemeenten nodig zijn om te kijken "welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om verdere escalatie te voorkomen, de uitvoerbaarheid van de opvangopgave overeind te houden en gemeenten te ondersteunen".
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

Loading