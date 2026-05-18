Kabinet overlegt met gemeenten na geweld bij asielzoekerscentra

Een deel van het kabinet overlegt maandagavond op het Catshuis met lokale en provinciale bestuurders over de oplopende spanningen rond asielzoekerscentra. Naast premier Rob Jetten neemt ook voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het gesprek deel.

In Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn liepen betogingen tegen opvang van asielzoekers recentelijk uit de hand. In Loosdrecht werd brand gesticht bij een tijdelijke asielopvang en werd de brandweer belemmerd. Vorige week woensdag riep de VNG daarom op tot spoedoverleg met het kabinet.

De VNG sprak van "vormen van terreur en intimidatie" bij de protesten. Het overleg met het kabinet zou volgens de koepelorganisatie van gemeenten nodig zijn om te kijken "welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om verdere escalatie te voorkomen, de uitvoerbaarheid van de opvangopgave overeind te houden en gemeenten te ondersteunen".