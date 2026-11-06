Elon Musk meer dan 100 miljard dollar armer sinds verkiezingen

NEW YORK (ANP) - Elon Musk is sinds de voor de Republikeinen dramatisch verlopen midtermverkiezingen in de Verenigde Staten meer dan 100 miljard dollar armer geworden. Volgens de Bloomberg Billionaires Index is zijn vermogen door de techuitverkoop op Wall Street van donderdag bijna 80 miljard dollar geslonken. Woensdag verloor Musk al 33,5 miljard dollar door forse koersverliezen van SpaceX en Tesla, waarin hij grote belangen heeft.

Bloomberg schat het vermogen van Musk nu op 785 miljard dollar. Daarmee is hij nog wel met afstand de rijkste mens op aarde. Nummer 2 is Amazon-oprichter Jeff Bezos met 370 miljard dollar. Zijn vermogen teerde donderdag 5 miljard dollar in.

Beleggers deden techbedrijven in de uitverkoop, omdat ze vrezen dat de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) kan vertragen na de Democratische verkiezingsoverwinning. De nieuwe aankomende gouverneur van de staat Texas, de Democraat Gina Hinojosa, heeft ook al gezegd dat ze wil dat de staat zijn coulante houding tegen datacenters laat varen.