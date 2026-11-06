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Oud-premier Maleisië mag straf thuis uitzitten

Samenleving
door anp
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KUALA LUMPUR (ANP/RTR/AFP) - De oud-premier van Maleisië, Najib Razak, mag de rest van zijn gevangenisstraf thuis onder huisarrest uitzitten. De 73-jarige Najib kreeg een koninklijk pardon en moest een boete betalen om aan de voorwaarden te voldoen. Dat is inmiddels gebeurd en hij is onderweg naar huis, laat zijn advocaat weten.
Najib is veroordeeld voor het verduisteren van miljarden dollars van staatsinvesteringsfonds 1MDB. Hij zit sinds 2022 een celstraf uit, die bij een eerder koninklijk pardon is gehalveerd van twaalf naar zes jaar. Vorig jaar kreeg hij nog eens vijftien jaar cel opgelegd. Tegen die straf is de oud-premier in beroep gegaan. Najib heeft altijd ontkend iets fout te hebben gedaan.
Er was een crowdfundingsactie opgezet om de boete te betalen. Deze boete was 50 miljoen ringgit (ongeveer 11 miljoen euro).
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