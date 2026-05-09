Elon Musk valt grof uit naar Franse justitie om onderzoek naar X

Economie
door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 11:15
PARIJS (ANP/AFP) - Elon Musk is grof uitgevallen tegen de Franse justitiële autoriteiten die momenteel onderzoek doen naar mogelijk misbruik op zijn socialemediaplatform X. Frankrijk startte in januari vorig jaar een onderzoek naar beschuldigingen dat X zou zijn gebruikt om zich te mengen in de Franse politiek.
Sindsdien is het onderzoek uitgebreid met verdenkingen van ontkenning van de Holocaust, de verspreiding van seksuele deepfakes en recent ook mogelijke betrokkenheid bij de verspreiding van beelden van seksueel misbruik van kinderen.
Musk reageerde opnieuw furieus op het Franse onderzoek, dat hij eerder al "politiek gemotiveerd" noemde. "Ze zijn nepper dan een chocolade euro en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu!", reageerde Musk in een uitval op X richting de Franse autoriteiten.
Eerder deze week werd bekend dat Frankrijk zijn onderzoek naar Musk en X heeft opgevoerd, nadat de miljardair niet kwam opdagen voor een vrijwillig verhoor waarvoor hij was opgeroepen.
