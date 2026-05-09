Tenerife treft voorbereidingen voor ontvangst Hondius

GRANADILLA DE ABONA (ANP) - In de industriehaven van Granadilla op Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip waarop eerder het hantavirus uitbrak. Op het anderszins vrijwel lege industrieterrein worden legertenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van de m/v Hondius zondag op te vangen, zien ANP-verslaggevers ter plaatse.

Ook de internationale pers is in groten getale aanwezig op het populaire Spaanse vakantie-eiland. Het schip wordt volgens Spaanse media in de nacht van zaterdag op zondag verwacht in Granadilla, waar het voor anker zal gaan. Vandaaruit zullen opvarenden worden gerepatrieerd. Nederlandse opvarenden zullen nadien zes weken in thuisquarantaine gaan.

Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken, zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Ghebreyesus aanwezig zijn om de operatie te overzien. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. De Spaanse hoogwaardigheidsbekleders komen naar verwachting zaterdagavond aan. Eerst volgt tegen het middaguur nog een persconferentie van de Spaanse minister van Volksgezondheid in Madrid.

Hantavirus

Op de Hondius brak afgelopen maand de Andesvariant van het hantavirus uit, die in zeldzame gevallen van mens-op-mens overdraagbaar is. Drie opvarenden kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. Nadien werd bij verschillende mensen vastgesteld dat zij het virus hadden opgelopen.

Over de komst van het schip was veel te doen op de Canarische Eilanden. De Hondius mocht aanvankelijk niet aanmeren in Kaapverdië uit veiligheidsoverwegingen. Diezelfde spanningen leefden bij het eilandbestuur van de Spaanse archipel, dat fel gekant was tegen de komst van de Hondius.