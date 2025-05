Elon Musk wil over vijf jaar nog steeds Tesla-topman zijn

DOHA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Elon Musk wil ook over vijf jaar nog aan het roer staan van de elektrische autofabrikant Tesla. "Tenzij ik overlijd", vertelde de topman dinsdag op een economisch forum in Qatar. Daarbij gaf hij aan dat de controle over het bedrijf de belangrijkste motivatie was om door te gaan.

Tesla had de afgelopen tijd te maken met wereldwijd teruglopende verkopen. Die daling volgde op zijn nieuwe rol bij de Amerikaanse overheid, waarin Musk als adviseur van president Donald Trump optreedt en bezuinigingen doorvoert. Dat heeft geleid tot onvrede bij sommige klanten. Er zijn oproepen geweest tot het boycotten van Tesla en sommige Tesla-bezitters zeggen zich te schamen voor hun auto vanwege Musk.

Musk vertelde verder dat de verkoopcijfers inmiddels zijn omgebogen en dat er sprake was van sterke vraag in regio's buiten Europa.

De 53-jarige Musk staat al sinds 2008 aan het roer van Tesla. Daarmee is hij een van de langstzittende topmannen van een elektrische autofabrikant.