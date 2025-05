Deze mysterieuze lichtstreep boven de VS heeft een simpele verklaring

Terwijl Amerikanen afgelopen vrijdag van een onverwachte noorderlichtshow genoten, werden ze getrakteerd op nóg een spektakel aan de hemel. Een felwitte lichtbaan trok alle aandacht, precies op het moment dat het poollicht in volle glorie zichtbaar was.

Stomverbaasd waren de reacties op sociale media, nadat de felle lichtbaan aan de nachtelijke hemel verscheen op verschillende plaatsen in de VS. Al snel trokken mensen naar sociale media, om beelden van het fenomeen te delen.

Veel fotografen dachten in eerste instantie dat ze getuige waren van het zeldzame STEVE-fenomeen, een bijzondere vorm van poollicht. Maar al snel werd duidelijk dat dit lichtspoor een heel andere oorsprong had.

Zo zeer spectaculair is de uitleg eigenlijk niet. Experts puzzelden snel uit dat de lichtbaan het gevolg was van een Chinese raket die net daarvoor was gelanceerd. Het ruimtevaartbedrijf Landscape had zijn Zhuque-2E raket de ruimte in geschoten vanaf een lanceerbasis in China. Aan boord zaten zes satellieten die in een baan om de aarde gebracht moesten worden.