Afrikaanse leiders roepen op tot bestand in Congo

DODOMA (ANP/DPA) - Een groep Afrikaanse leiders wil zo snel mogelijk een bestand in het verscheurde Congo. De staatshoofden en regeringsleiders van landen in oostelijk en zuidelijk Afrika dringen aan op onderhandelingen en een "onmiddellijk en onvoorwaardelijk" staakt-het-vuren.

De leiders van de acht landen tellende Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC) en de zestien leden tellende Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) bogen zich op een speciale top in Tanzania over het bloedige conflict in het oosten van Congo, waar rebellen met hulp van buurland Rwanda oprukken. Meerdere landen zijn lid van beide organisaties, waaronder Congo zelf.

De top pleitte ook voor overleg met de rebellengroep M23. De president van Congo, Félix Tshisekedi, heeft steeds geweigerd met M23 te onderhandelen. De afgelopen weken heeft M23 grote overwinningen geboekt in het aan bodemschatten rijke gebied.

Gezien de recente escalatie namen de EAC en SADC de ongebruikelijke stap samen een top bijeen te roepen.