ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Emirates schort vluchten naar en vanuit Dubai toch weer op

Economie
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 8:40
anp070326050 1
DUBAI (ANP/RTR) - Emirates heeft alle vluchten van en naar Dubai voor onbepaalde tijd opgeschort, maakte de luchtvaartmaatschappij zaterdag bekend. Vrijdag kondigde Emirates juist aan vanaf zaterdag weer dagelijks van thuisbasis Dubai naar tientallen bestemmingen te vliegen, waaronder Schiphol.
KLM stelde het hervatten van zijn vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam vrijdag opnieuw uit. De luchtvaartmaatschappij vliegt tot en met dinsdag niet naar de bestemmingen in het Midden-Oosten vanwege de oorlog in Iran. "We volgen de ontwikkelingen op de voet", aldus de maatschappij vrijdagavond in een verklaring.
Eerder deze week vloog Emirates van Dubai naar onder meer Schiphol, omdat het luchtruim toen beperkt open was.
loading

POPULAIR NIEUWS

259444467_m

Honderden Nederlandse pensionado’s in de problemen door genadeloze Spaanse fiscus

generated-image (2)

Wikileaks onthult: Iraanse leider kreeg sekstherapie met ‘tijdelijke’ echtgenotes

anp060326089 1

Verhoren vrijgegeven van 'Epstein-meisje' dat Trump beschuldigt

ANP-449983025

Lubach legt haarfijn uit waarom we het Groningse gasveld nu niet moeten volstorten met cement

251127719_m (1)

Waarom je ChatGPT moet boycotten

P20250319MR-1517

The Economist: Donald Trump moet snel stoppen

Loading