Emirates schort vluchten naar en vanuit Dubai toch weer op

DUBAI (ANP/RTR) - Emirates heeft alle vluchten van en naar Dubai voor onbepaalde tijd opgeschort, maakte de luchtvaartmaatschappij zaterdag bekend. Vrijdag kondigde Emirates juist aan vanaf zaterdag weer dagelijks van thuisbasis Dubai naar tientallen bestemmingen te vliegen, waaronder Schiphol.

KLM stelde het hervatten van zijn vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam vrijdag opnieuw uit. De luchtvaartmaatschappij vliegt tot en met dinsdag niet naar de bestemmingen in het Midden-Oosten vanwege de oorlog in Iran. "We volgen de ontwikkelingen op de voet", aldus de maatschappij vrijdagavond in een verklaring.

Eerder deze week vloog Emirates van Dubai naar onder meer Schiphol, omdat het luchtruim toen beperkt open was.