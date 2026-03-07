ECONOMIE
Familie: Lenferink zal vast gniffelen om verkeerd geboortejaar

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 8:57
anp070326057 1
AMSTERDAM (ANP) - Volgens de familie van Jan Lenferink zal de overleden presentator vast "gniffelen" om de ontstane verwarring over zijn geboortejaar. Online staat dat Lenferink op 9 december 1948 is geboren, maar eigenlijk kwam hij drie jaar eerder al ter wereld.
Een familielid van Lenferink zegt tegen het ANP dat het voor de oud-presentator "een soort van levensdoel was om zijn exacte leeftijd buiten de publiciteit te houden". De voormalige talkshowhost werd op 9 december 1945 in Dalfsen geboren. "Binnen de familie hebben we hier altijd hartelijk om moeten lachen. Ik verwacht dat Jan nu, waar hij ook is, gniffelt om de ontstane verwarring."
In de nacht van vrijdag op zaterdag werd bekend dat Lenferink op 80-jarige leeftijd is overleden. Zijn afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.
