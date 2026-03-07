ECONOMIE
Ook repatriëringsvlucht uit Oman op Schiphol aangekomen

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 8:38
anp070326049 1
SCHIPHOL (ANP) - Opnieuw is een KLM-vliegtuig met gestrande reizigers uit het Midden-Oosten aangekomen op Schiphol. De vlucht vanuit Muscat in Oman landde omstreeks 08.15 uur op de luchthaven. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord van deze vlucht zaten.
Eerder in de nacht van vrijdag op zaterdag landde al een vlucht uit Egypte met 56 Nederlanders aan boord.
Het kabinet kondigde woensdag aan reizigers te gaan repatriëren. Er zitten in de regio vermoedelijk nog duizenden Nederlanders vast door de oorlog in Iran.
