Energie-agentschap IEA ziet blijvend hoge methaanuitstoot

PARIJS (ANP) - De wereldwijde uitstoot van het broeikasgas methaan blijft hoog, terwijl een belangrijk deel vermeden kan worden. Dat signaleert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) woensdag. Bovendien kunnen de kosten hiervoor zichzelf terugverdienen.

De nieuwe Global Methane Tracker 2025 laat zien hoe hoog de geschatte uitstoot van methaan is. Dit is onder meer gebaseerd op satellietgegevens. Inmiddels zijn er meer dan 25 satellieten die grote methaanlekken kunnen opsporen. In officiële rapporten wordt de uitstoot van methaan op grote schaal ondergerapporteerd, zegt het IEA.

Een derde van de wereldwijde methaanuitstoot is afkomstig van fossiele brandstoffen. Het IEA merkt op dat de sector maar weinig inspanning levert om de uitstoot terug te dringen. Bovendien bereikte de productie van olie, gas en steenkool een recordhoogte.

Extra aanbod aardgas

Ook concludeert het IEA dat een vermindering van methaanuitstoot juist kan leiden tot extra aanbod van aardgas. Dat is goed voor de energiezekerheid, aldus het agentschap. "Wereldwijd wordt jaarlijks nog eens 150 miljard kubieke meter aardgas afgefakkeld, waarvan het grootste deel uitmaakt van routinematige praktijken en kan worden vermeden." Mede door het affakkelen komt er methaan vrij.

Methaangas (CH4) draagt sterk bij aan de opwarming van de aarde. Veel methaanlekken zijn door mensen veroorzaakt, bijvoorbeeld bij olie- en gaswinning, uit kolenmijnen of van vuilnisbelten. Ook vee stoot methaan uit. Methaan houdt meer warmte vast dan dezelfde hoeveelheid CO2, maar het blijft wel minder lang in de atmosfeer dan CO2.