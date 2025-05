Politie: dode schietincident Wanroij beroofde zichzelf van leven

WANROIJ (ANP) - De 43-jarige man uit het Brabantse Wanroij die maandag overleed door een schietincident, blijkt zichzelf van het leven te hebben beroofd. Dat is volgens de politie naar voren gekomen uit onderzoek. De 31-jarige vrouw die ook in de woning aan de Lamperen was, raakte bij datzelfde incident gewond. Zij is geen verdachte in het onderzoek.

Het terrein waar het gebeurde is eigendom van Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force. Hij sprak maandag op Facebook van "een enorm persoonlijk drama".