Energieagentschap IEA staat klaar om oliemarkt te stabiliseren

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) staat klaar om de wereldwijde oliemarkt te stabiliseren in verband met de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens documenten die zijn ingezien door persbureau Bloomberg hebben de leden van het IEA meer dan 1 miljard vaten olie aan noodreserves beschikbaar.

Volgens Bloomberg gaat het in Parijs gevestigde IEA dinsdagmiddag vergaderen over de situatie in het Midden-Oosten. Iran heeft naar eigen zeggen de Straat van Hormuz afgesloten voor de scheepvaart. Via die belangrijke vaarroute wordt een vijfde van alle ruwe olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de wereld getransporteerd.

Door zorgen over langdurige verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallen op olie- en gasinstallaties in de regio zijn de energieprijzen hard gestegen. Het IEA kan door het coördineren van de vrijgave van strategische olievoorraden de prijzen drukken.