Nog geen gestrande reizigers Nederlandse reisorganisaties terug

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse reisorganisaties hebben vooralsnog weinig kunnen doen om gestrande reizigers in het Midden-Oosten terug te halen naar huis. Door aanvallen van Iran op omliggende landen die Amerikaanse bases huisvesten, is amper vliegverkeer mogelijk.

Een woordvoerder van Prijsvrij Vakanties en D-Reizen zegt dat de maatschappijen Etihad en Emirates uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) mondjesmaat vluchten uitvoeren, maar daar zitten geen reizigers van de twee reisbureaus bij. "We hebben begrepen dat daarbij prioriteit wordt gegeven aan reizigers in transit en kwetsbare groepen, met een medische noodzaak", zegt hij.

Gestrande reizigers van D-Reizen en Prijsvrij zitten vooral in Dubai. "Zij kunnen daar in hun hotels blijven. Ze ervaren natuurlijk ongemak, maar we hebben geen signalen dat de situatie precair is."

Duizend gestrande Nederlanders

Ook TUI Nederland zegt nog geen reizigers te hebben teruggehaald. Eerder zei topman Sebastian Ebel van de Duitse reismultinational dat dinsdag de eerste klanten worden teruggehaald. Op die vluchten, naar Duitse vliegvelden, zaten volgens een woordvoerster geen reizigers van de Nederlandse afdeling. Corendon laat eveneens weten nog geen gestrande reizigers te hebben teruggehaald.

De koepelorganisatie voor reisorganisaties ANVR schat dat er ongeveer duizend gestrande Nederlanders in de regio zijn, van wie de helft via een pakketreis.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken riep dinsdag alle gestrande Nederlanders in het crisisgebied op om een speciaal contactformulier in te vullen. Dat helpt de overheid een preciezer beeld te krijgen van de situatie. De oproep geldt voor reizigers in Israël, Iran, Jordanië, Bahrein, Koeweit, Qatar, Oman, de Palestijnse gebieden, Saudi-Arabië, Irak, Libanon en de VAE.