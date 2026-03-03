ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

1700 politiemensen zagen dossier Lisa in, meestal zonder reden

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 13:36
anp030326137 1
DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 1700 politiemedewerkers hebben in de interne systemen informatie opgezocht over de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, zonder goede reden. Justitieminister David van Weel (VVD) meldt dat de korpschef hem daarover heeft geïnformeerd na onderzoek van het Landelijk Team Interne Onderzoeken. "Ik vind het onacceptabel dat dit gebeurd is", aldus de bewindsman.
De politie heeft excuses overgebracht aan de nabestaanden via hun advocaat. Deze "ongeoorloofde raadpleging" geldt als een datalek en daarom is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte gebracht.
Alle betrokken politiemensen worden in een brief uitgenodigd voor een gesprek met hun leidinggevende, waarin ze kunnen toelichten waarom ze de informatie hebben opgezocht. "Als de inzage inderdaad ongeoorloofd blijkt, worden er passende maatregelen genomen", aldus Van Weel. Dat is volgens de minister aan de korpschef.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Voormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor

AA1XnCqY

Weer een vlek bij Trump: waarom die rode plek in zijn hals zoveel vragen oproept

ANP-409313248

500 euro huur, 300 dagen zon: deze Spaanse stad is het paradijs voor gepensioneerden

143868444_m

Waarom slapen we na ons 60e ineens zo slecht?

106730465-15598793-image-a-2_1772202228141

Rijke mannen: Al Fayed liet jonge vrouwen medisch onderzoeken als 'vlees' met 'grondige borstonderzoeken'

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

Loading