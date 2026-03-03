1700 politiemensen zagen dossier Lisa in, meestal zonder reden

DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 1700 politiemedewerkers hebben in de interne systemen informatie opgezocht over de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, zonder goede reden. Justitieminister David van Weel (VVD) meldt dat de korpschef hem daarover heeft geïnformeerd na onderzoek van het Landelijk Team Interne Onderzoeken. "Ik vind het onacceptabel dat dit gebeurd is", aldus de bewindsman.

De politie heeft excuses overgebracht aan de nabestaanden via hun advocaat. Deze "ongeoorloofde raadpleging" geldt als een datalek en daarom is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte gebracht.

Alle betrokken politiemensen worden in een brief uitgenodigd voor een gesprek met hun leidinggevende, waarin ze kunnen toelichten waarom ze de informatie hebben opgezocht. "Als de inzage inderdaad ongeoorloofd blijkt, worden er passende maatregelen genomen", aldus Van Weel. Dat is volgens de minister aan de korpschef.