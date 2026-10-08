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Energiebedrijf Essent stapt in openbaar snelladen

Economie
door anp
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DEN BOSCH (ANP) - Energiebedrijf Essent breidt zijn diensten uit met snelladen voor elektrische auto's. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het voormalige snellaadnetwerk van BP over en gaat bij de exploitatie samenwerken met Essent. Naar eigen zeggen wordt Essent zo direct een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland.
Het gaat in totaal om 79 snellaadlocaties, met 370 laadpunten. Zij krijgen de bekende roze kleur van Essent. Ook de 46 huidige snellaadpunten van E.ON gaan verder onder de naam van Essent.
"Elektrische rijders kunnen voortaan niet alleen thuis, maar ook onderweg bij ons terecht voor een volle accu", zegt commercieel directeur Boudewijn den Herder van Essent. De snelladers kunnen moderne elektrische auto's in zo'n twintig minuten tot 80 procent opladen.
BP verkocht zijn Nederlandse tank- en laadactiviteiten vorig jaar aan Catom. Dat bedrijf runt de voormalige tankstations van BP nu onder de merknaam OK. Hoeveel geld met de deal met E.ON is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.
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