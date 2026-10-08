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Huishoudens besteden minder aan benzine en diesel

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Huishoudens gaven in augustus minder uit aan motorbrandstoffen, zoals benzine en diesel, dan vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijzen aan de pomp zijn het afgelopen jaar flink gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten.
Het economisch bureau van ABN AMRO becijferde eerder al dat consumenten minder vaak tankten in de periode van maart tot en met juli. Het brandstofverbruik is in die periode met zo'n 12 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar.
Aan andere goederen gaven huishoudens wel meer uit. De bestedingen van huishoudens zijn in augustus met 2,1 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Huishoudens kochten vooral meer goederen. In juli groeide de consumptie nog met 1,2 procent.
Duurzame goederen
Huishoudens kochten 5,5 procent meer duurzame goederen in augustus. Ze kochten vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor in huis. Aan voedingsmiddelen gaven consumenten 2,1 procent meer uit dan een jaar eerder. Daarnaast verbruikten ze 0,1 procent minder overige goederen, vooral minder benzine en diesel.
Aan diensten werd 1,4 procent meer uitgegeven. Huishoudens gaven vooral meer uit aan vervoer en communicatie, medische diensten, recreatie en cultuur, huisvesting en horeca. De uitgaven aan diensten zijn goed voor ruim de helft van de totale binnenlandse consumptie door huishoudens.
Volgens het CBS waren de omstandigheden voor consumptie in september iets ongunstiger dan in augustus. Dat komt vooral doordat ondernemers in de industrie minder positief waren over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf.
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