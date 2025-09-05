Energiebedrijf Ørsted verwerkt door windluwte nieuwe tegenvaller

FREDERICIA (ANP) - Het Deense windenergiebedrijf Ørsted is somberder over de winst dit jaar. Dat komt vooral doordat het in veel gebieden waar zijn windmolenparken staan minder hard waaide dan normaal, meldt het bedrijf.

De zwakkere wind neemt een hap van 1,2 miljard Deense kroon (160 miljoen euro) uit de winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen. Daarnaast drukt de vertraging bij de bouw van een windpark voor de kust van Taiwan op het resultaat.

Het is een nieuwe tegenvaller voor de ontwikkelaar van windparken op zee. Onlangs zette de Amerikaanse president Donald Trump de bouw van Ørsteds windpark voor de oostkust van de Verenigde Staten stil. Donderdag kondigde het Deense concern een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering om die annulering.

Ørsted gaf de winstwaarschuwing in de aanloop naar een aandeelhoudersvergadering over een aandelenuitgifte. De opbrengst daarvan moet de balans versterken, na de grote financiële klap door Trumps strijd tegen windenergie.