ASML stijgt op positief Damrak na koopadvies, PostNL bij dalers

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 9:26
AMSTERDAM (ANP) - ASML behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. De chipmachinemaker werd door de Zwitserse bank UBS op de kooplijst gezet en steeg 2,8 procent. Branchegenoten ASMI en Besi gingen mee omhoog en klommen 2 en 1,6 procent. PostNL (min 3 procent) stond bij de dalers. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde dat de overheid geen voorschot van 15 miljoen euro hoeft te geven op een door het postbedrijf aangevraagde subsidie.
PostNL had om een financiële bijdrage gevraagd omdat de postbezorging verlieslatend is, terwijl het hier om een wettelijke taak gaat. Het kabinet legde dat verzoek echter naast zich neer.
De algehele stemming op het Damrak was positief. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 904,22 punten. De hoofdindex won donderdag al ruim 1 procent en koerst af op een kleine weekwinst. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 898,48 punten.
