Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 8:49
bijgewerkt om vrijdag, 05 september 2025 om 8:59
 De Russische strijdkrachten zullen westerse troepen in Oekraïne als doelwit zien. Die troepen zouden een bedreiging voor Rusland vormen. Dit heeft de Russische president Vladimir Poetin beklemtoond. Het Kremlin accepteert geen westerse troepen in Oekraïne, ook niet na een vredesregeling met Oekraïne.
Europese landen praten al geruime tijd over een soort vredesmacht in Oekraïne zodra er een overeenkomst is gesloten om de vijandelijkheden te stoppen. Poetin zei dat Rusland zich aan die overeenkomst zal houden. Een westerse macht in Oekraïne zou dan ook helemaal niet nodig zijn, aldus Poetin.
Hij herhaalde ook zijn standpunt dat een Oekraïens lidmaatschap van de NAVO volkomen onaanvaardbaar is voor Rusland, maar Oekraïne het volste recht heeft lid van de Europese Unie te worden.
Poetin zei dat hij openstaat voor onderhandelingen over het stoppen van de strijd en volgens hem is Moskou de beste plaats om hierover te spreken. Hij heeft naar eigen zeggen al een open dialoog met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump.
