Energieconcern Uniper zwakt groene ambitie voor 2030 af

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 10:59
anp070825084 1
DÜSSELDORF (ANP) - Het Duitse energieconcern Uniper, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales heeft, heeft zijn groene ambitie afgezwakt. Het bedrijf wil dat in 2030 de helft van alle stroom kan worden opgewekt met middelen die weinig of geen CO2 uitstoten. Eerder mikte Uniper erop dat in dat jaar 80 procent van alle opwekcapaciteit per saldo geen CO2-uitstoot zou veroorzaken.
Uniper stelt bij zijn halfjaarcijfers dat de verduurzamingsstrategie is "gefinetuned" vanwege lastige marktomstandigheden en regelgeving. Wel blijft het bedrijf mikken op netto nul CO2-uitstoot in 2040.
De miljardeninvesteringen in de overgang naar schonere energie lopen vertraging op. Eerder wilde Uniper tot 2030 hierin 8 miljard euro investeren, dat is nu 5 miljard euro geworden. Maar Uniper wil tot in de "vroege jaren 2030" wel de volledige 8 miljard euro in vergroening investeren.
