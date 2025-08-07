Duitsland gaat verder met grenscontroles en uitzettingen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering wil de huidige grenscontroles verlengen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt zei in de podcast Table Today dat hij ook mensen wil terugsturen aan de grens als ze asiel willen aanvragen. Dat is in Duitsland omstreden en heeft ook tot frustratie geleid in sommige buurlanden.

Duitsland is onderdeel van de Schengenzone, wat open grenzen inhoudt tussen de aangesloten Europese landen. In navolging van het buurland heeft Nederland ook grenscontroles ingevoerd.

De Duitse bewindspersoon zei in de podcast ook dat zijn land doorgaat met het terugsturen van mensen naar Afghanistan en Syrië. In juli vertrok een vlucht met 81 criminele Afghanen na afstemming met de machthebbers in Afghanistan, de Taliban. Volgens Dobrindt is het "absoluut noodzakelijk" dat mensen die "hier niet kunnen en zouden mogen zijn" terugkeren naar hun land van herkomst.