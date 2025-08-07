ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland gaat verder met grenscontroles en uitzettingen

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 11:26
anp070825086 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering wil de huidige grenscontroles verlengen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt zei in de podcast Table Today dat hij ook mensen wil terugsturen aan de grens als ze asiel willen aanvragen. Dat is in Duitsland omstreden en heeft ook tot frustratie geleid in sommige buurlanden.
Duitsland is onderdeel van de Schengenzone, wat open grenzen inhoudt tussen de aangesloten Europese landen. In navolging van het buurland heeft Nederland ook grenscontroles ingevoerd.
De Duitse bewindspersoon zei in de podcast ook dat zijn land doorgaat met het terugsturen van mensen naar Afghanistan en Syrië. In juli vertrok een vlucht met 81 criminele Afghanen na afstemming met de machthebbers in Afghanistan, de Taliban. Volgens Dobrindt is het "absoluut noodzakelijk" dat mensen die "hier niet kunnen en zouden mogen zijn" terugkeren naar hun land van herkomst.
Vorig artikel

Energieconcern Uniper zwakt groene ambitie voor 2030 af

Volgend artikel

Maakt bier drinken op de werkvloer je echt productiever?

POPULAIR NIEUWS

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben

Scherm­afbeelding 2025-08-07 om 07.34.33

Hoe kan de VVD in 's hemelsnaam de verkiezingen winnen met zwaarbeschadigde Yesilgöz?

shutterstock_236980549

Leraar heeft in de klas twee keer seks met leerlinge (17), geeft haar de schuld