Ruim 2500 meldingen over discriminatie om post Wilders

Discriminatie.nl heeft in een paar dagen ruim 2500 meldingen binnengekregen over een recente post van PVV-leider Geert Wilders, zegt een woordvoerder van het meldpunt. De laatste keer dat er zoveel meldingen over één incident binnenkwamen, was na het lied Voorkomen is beter dan Chinezen tijdens de coronapandemie in 2020. Daarover kwamen zo'n 4000 meldingen binnen.

De post van Wilders van begin deze week bestaat uit een plaatje van twee halve gezichten: links een jonge blonde vrouw met daaronder de letters PVV, rechts een boos kijkende oudere vrouw met een hoofddoek met daaronder de letters PvdA. Wilders schrijft erbij: 'Aan U de keuze op 29/10', verwijzend naar de verkiezingen.

De woordvoerder van het meldpunt zegt dat het grote aantal meldingen "een duidelijk signaal uit de samenleving" is. Hij noemt het bericht van Wilders "polariserend, stigmatiserend en discriminerend". Het meldpunt beraadt zich op vervolgstappen.