ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 2500 meldingen over discriminatie om post Wilders

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 10:55
bijgewerkt om donderdag, 07 augustus 2025 om 11:05
anp070825083 1
Discriminatie.nl heeft in een paar dagen ruim 2500 meldingen binnengekregen over een recente post van PVV-leider Geert Wilders, zegt een woordvoerder van het meldpunt. De laatste keer dat er zoveel meldingen over één incident binnenkwamen, was na het lied Voorkomen is beter dan Chinezen tijdens de coronapandemie in 2020. Daarover kwamen zo'n 4000 meldingen binnen.
De post van Wilders van begin deze week bestaat uit een plaatje van twee halve gezichten: links een jonge blonde vrouw met daaronder de letters PVV, rechts een boos kijkende oudere vrouw met een hoofddoek met daaronder de letters PvdA. Wilders schrijft erbij: 'Aan U de keuze op 29/10', verwijzend naar de verkiezingen.
De woordvoerder van het meldpunt zegt dat het grote aantal meldingen "een duidelijk signaal uit de samenleving" is. Hij noemt het bericht van Wilders "polariserend, stigmatiserend en discriminerend". Het meldpunt beraadt zich op vervolgstappen.
Vorig artikel

Half miljoen Nederlanders maken deze dure en gevaarlijke 'bandenfout'

Volgend artikel

Energieconcern Uniper zwakt groene ambitie voor 2030 af

POPULAIR NIEUWS

enorme inbraak bankcomputers ontdekt1423984572

Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

cpb risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld1702542086

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben