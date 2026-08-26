ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Energiedeskundige verwacht 'zeer hoge gasprijzen' deze winter

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 12:19
anp260826086 1
DEN HAAG (ANP) - Huishoudens moeten deze winter rekening houden met "zeer hoge gasprijzen" nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. "Ik ben niet zozeer bang voor fysieke tekorten, maar vooral voor hele hoge prijzen en de energiearmoede die daaruit kan voortvloeien", zegt energiedeskundige Hans van Cleef van het bureau EqoLibrium. Volgens hem valt niet te zeggen hoe hoog de prijzen kunnen oplopen.
Gasunie liet woensdag weten te verwachten dat het Nederland niet meer lukt om de gasvoorraden voor de winter tot het gewenste niveau te vullen. De organisatie denkt niet dat we te maken krijgen met een gastekort, tenzij we een strenge winter krijgen.
Van Cleef verwacht echter dat het ook bij extreme kou lukt om voldoende gas beschikbaar te hebben. "Het voordeel is dat we in Noordwest-Europa relatief vermogend zijn en daardoor altijd in staat zijn om armere landen op de wereldmarkt voor gas te overbieden. In die zin ben ik niet zo bang voor fysieke tekorten", zegt de energie-expert.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2053534229

Zo moet je brood dus níet invriezen: acht fouten die de meesten van ons maken

235801325_m

Als de wereld vergaat, is dit volgens wetenschappers de veiligste plek op aarde

b0541b4c-bf44-4d27-83c6-f45a317f3b80

Valse erfenisbrief op de mat: senioren verliezen geld én paspoort aan sluwe oplichters

Scherm­afbeelding 2026-08-26 om 06.39.19

Brand in ziekenhuis Islamabad: vijftien pasgeboren baby’s komen om het leven

shutterstock_2500952647

Ondernemers frauderen massaal met exportsubsidies. Staat voor honderden miljoenen het schip in.

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

Loading