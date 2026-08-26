Energiedeskundige verwacht 'zeer hoge gasprijzen' deze winter

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens moeten deze winter rekening houden met "zeer hoge gasprijzen" nu Nederland het vuldoel voor de gasvoorraden niet haalt. "Ik ben niet zozeer bang voor fysieke tekorten, maar vooral voor hele hoge prijzen en de energiearmoede die daaruit kan voortvloeien", zegt energiedeskundige Hans van Cleef van het bureau EqoLibrium. Volgens hem valt niet te zeggen hoe hoog de prijzen kunnen oplopen.

Gasunie liet woensdag weten te verwachten dat het Nederland niet meer lukt om de gasvoorraden voor de winter tot het gewenste niveau te vullen. De organisatie denkt niet dat we te maken krijgen met een gastekort, tenzij we een strenge winter krijgen.

Van Cleef verwacht echter dat het ook bij extreme kou lukt om voldoende gas beschikbaar te hebben. "Het voordeel is dat we in Noordwest-Europa relatief vermogend zijn en daardoor altijd in staat zijn om armere landen op de wereldmarkt voor gas te overbieden. In die zin ben ik niet zo bang voor fysieke tekorten", zegt de energie-expert.