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Van Veldhoven niet bezorgd om weinig gevulde gasopslagen

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 12:28
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DEN HAAG (ANP) - Energieminister Stientje van Veldhoven (D66) maakt zich weinig zorgen over de lage vullingsgraad van de gasopslagen. De Gasunie vreest dat het vuldoel voor dit jaar niet wordt gehaald. Vooral tijdens een zeer strenge winter kan dat problemen opleveren.
Van Veldhoven denkt niet dat de levering onder druk komt te staan. "Je kan natuurlijk nooit 100 procent garantie geven. Als je bijvoorbeeld een extreem strenge winter hebt en er dan van alles uitvalt. Maar we hebben er echt vertrouwen in dat we voldoende gas hebben."
Wel is het volgens haar mogelijk dat de prijzen stijgen. Daarom is het volgens haar belangrijk dat leveranciers op tijd hun opslagen vullen, zodat zij er later niet de hoofdprijs voor hoeven te betalen.
Op het moment zijn de voorraden voor 45,3 procent gevuld. Gemiddeld ligt dat percentage deze tijd van het jaar rond de 80 procent. Volgens Van Veldhoven loont het nu niet voor gasbedrijven om gas op te slaan. Hierover gaat zij met de sector in gesprek.
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