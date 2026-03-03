Energieleveranciers beperken afsluiten vast contract om gasprijs

DEN HAAG (ANP) - Energieleveranciers Vattenfall en Eneco hebben de mogelijkheden om een vast contract af te sluiten tijdelijk beperkt. Dit melden de bedrijven na berichtgeving in verschillende media. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is de gasprijs flink gestegen, waardoor energie inkopen duurder is geworden.

Bij Vattenfall is het inmiddels weer mogelijk om een vast contract voor 1 of 3 jaar af te sluiten. Een variabel contract nemen kan echter pas woensdag weer. Mensen kunnen echter nog steeds minder contracten afsluiten. "Vanwege de zeer volatiele markt beperken we de inkoophoeveelheden. We hebben daardoor een beperkt aantal contracten beschikbaar en geven bij de verkoop daarom voorrang aan bestaande klanten", meldt een woordvoerder van Vattenfall.

De tarieven die mensen betalen voor nieuwe contracten liggen volgens hem hoger dan voor de aanvallen die afgelopen weekend begonnen. Hoeveel duurder ze zijn geworden, zegt hij er niet bij.

Nieuwe klanten

Voor nieuwe klanten van Eneco waren vaste contracten voor 3 jaar dinsdag niet beschikbaar via externe partijen, zoals prijsvergelijkers, meldt een woordvoerder van die energieleverancier. Eneco heeft er wel enkele verkocht via zijn eigen website en de telefoon, "maar daar zat een maximum aan", meldt hij. Ook is het bedrijf volgens hem gestopt met cashbacks, een korting die klanten bij het aflopen van een contract krijgen.

Over de tarieven bij Eneco en de inkoopprijzen zegt hij dat ze per moment kunnen verschillen. "Het kan morgen weer anders zijn, de dynamiek in de markten is groot. Dat geldt ook voor de tarieven."

De Europese gasprijs steeg maandag en dinsdag flink door de oorlog. Maandag ging die bijna 50 procent omhoog en dinsdag 30 procent.