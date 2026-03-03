Wall Street beperkt verliezen na bericht Trump begeleiden tankers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag opnieuw omlaag door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De graadmeters op Wall Street drongen hun eerdere verliezen wel wat terug, nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gemeld dat de marine tankers door de Straat van Hormuz zal begeleiden als dat nodig is.

"Indien nodig zal de Amerikaanse marine zo snel mogelijk beginnen met het begeleiden van tankers door de Straat van Hormuz", schreef Trump dinsdag op Truth Social. "Wat er ook gebeurt, de Verenigde Staten zullen zorgen voor de vrije doorstroming van energie naar de wereld."

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent lager op 48.501,27 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,9 procent tot 6816,63 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 1 procent naar 22.516,69 punten. Kort na aanvang van de handel zakte de Nasdaq nog 2 procent.

Maandag lieten de aandelenbeurzen in New York ook wat herstel zien van de eerdere koersverliezen die dag, mede dankzij sterke koerswinsten bij de defensiebedrijven. Defensiebedrijf AeroVironment klom dinsdag 9,6 procent.

De Straat van Hormuz is een belangrijke zeestraat. Ongeveer een vijfde van alle olietransport in de wereld wordt via deze zeestraat vervoerd. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft gezegd dat de Straat van Hormuz gesloten is en dreigde elk schip aan te vallen dat de zeestraat probeert te passeren.

De olieprijzen stegen minder hard na het bericht van Trump. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent meer op 74,49 dollar. Brentolie werd 4,8 procent duurder op 81,50 dollar per vat.

Cheniere Energy moest zijn openingswinst door de gestegen olieprijzen weer inleveren en zakte 1,2 procent. ExxonMobil daalde 1,6 procent en Chevron 0,4 procent.

Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties stegen juist. Delta Air Lines klom 0,5 procent. Cruisebedrijf Royal Caribbean steeg 0,2 procent. Luchtvaartmaatschappijen American Airlines en United Airlines verloren daarentegen tot 0,6 procent.

Best Buy werd 7,1 procent meer waard na goed ontvangen resultaten. De elektronicaketen zag de verkopen in het afgelopen belangrijke feestdagenkwartaal harder dalen dan verwacht, maar de winst viel een stuk hoger uit dan voorzien.