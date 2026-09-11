Energieleveranciers moeten van ACM stoppen met 'nepvergelijkers'

DEN HAAG (ANP) - Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich ten onrechte voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten aan alle energieleveranciers. Door die praktijken is de kans groot dat consumenten een contract afsluiten dat niet goed past bij hun situatie, waarschuwt de toezichthouder.

Verkopers van energiecontracten doen zich aan de telefoon vaak voor als onafhankelijke adviseurs die de consument willen helpen bij de keuze voor het beste energiecontract. "In de praktijk blijkt dat er geen onafhankelijk advies gegeven wordt omdat de vergoeding die een telefonische verkoper van een leverancier ontvangt invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking", meldt de ACM na onderzoek.

Daardoor staat niet het belang van de consument, maar dat van de verkoper voorop, ziet de toezichthouder.

Energieleveranciers moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen zij nemen om te zorgen dat zij zich aan de regels houden.