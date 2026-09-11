ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Energieleveranciers moeten van ACM stoppen met 'nepvergelijkers'

Economie
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 13:21
anp110926112 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich ten onrechte voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laten weten aan alle energieleveranciers. Door die praktijken is de kans groot dat consumenten een contract afsluiten dat niet goed past bij hun situatie, waarschuwt de toezichthouder.
Verkopers van energiecontracten doen zich aan de telefoon vaak voor als onafhankelijke adviseurs die de consument willen helpen bij de keuze voor het beste energiecontract. "In de praktijk blijkt dat er geen onafhankelijk advies gegeven wordt omdat de vergoeding die een telefonische verkoper van een leverancier ontvangt invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking", meldt de ACM na onderzoek.
Daardoor staat niet het belang van de consument, maar dat van de verkoper voorop, ziet de toezichthouder.
Energieleveranciers moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen zij nemen om te zorgen dat zij zich aan de regels houden.
loading

POPULAIR NIEUWS

8cad6670-ac63-11f1-be57-03729df1d736

Jonge zwarte vrouw opgehangen aan boom in VS, politie komt nu eindelijk in actie

shutterstock_2675967219 (1)

Pas op voor deze slimme phishingtruc: de nepsite verschijnt pas in je eigen browser

ecb vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlaging1706194708

ECB verhoogt rente opnieuw: dit betekent het voor je hypotheek, spaargeld en lening

fles autoband

Waait deze nieuwe dieventruc over naar Nederland?

179126402_m

Eet je nog veel vlees? Deze soorten worden in enorme studie gelinkt aan meer kans op kanker

201955671_m

Minder testosteron doordat je ouder wordt? Waarschijnlijk is er een heel andere (vermijdbare) oorzaak

Loading