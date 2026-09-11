Inwoners Groene Hart ageren bij provincie weer tegen windturbines

DEN HAAG (ANP) - Tientallen inwoners van het Groene Hart hebben de Zuid-Hollandse politiek opnieuw opgeroepen geen windturbines toe te staan in hun leefomgeving. Zuid-Holland overweegt diverse locaties open te stellen voor het opwekken van windenergie. Op een hoorzitting in het provinciehuis in Den Haag vertelden zo'n veertig insprekers aan Provinciale Staten hoe ze hierover denken.

Een aantal sprekers riep de politici op in te stemmen met het plan om locaties in en om het Groene Hart aan te wijzen voor windturbines. "Een goede mix van zon- en windenergie zorgt voor stabiliteit op het elektriciteitsnet, meer leveringszekerheid en minder netcongestie", zei een van hen.

De meeste insprekers lieten echter duidelijk blijken geen turbines in het open landschap te willen. "Je gaat naar het Groene Hart om te recreëren, je hoofd leeg te maken en rust te ervaren. Dat kan alleen als de omgeving 'leeg' en rustig is. Die dimensie wordt afgepakt als je daar turbines van 245 meter hoog neerzet", aldus een inwoonster.