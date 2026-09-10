Eet je nog veel vlees? Deze soorten worden in enorme studie gelinkt aan meer kans op kanker

Dat bewerkt vlees niet bepaald bovenaan het lijstje met gezonde voedingsmiddelen staat, is al langer bekend. Een grote nieuwe studie maakt het beeld concreter: wie meer bewerkt vlees eet, heeft een grotere kans op bepaalde vormen van maag- en slokdarmkanker. Opvallend genoeg duikt er bij vrouwen ook een verband op met wit vlees.

Voor de studie werden gegevens van meer dan 450.000 mensen geanalyseerd. Ze werden gemiddeld 14 jaar gevolgd. Daarbij werd gekeken naar slokdarmkanker en verschillende vormen van maagkanker.

De cijfers rond bewerkt vlees springen eruit. Iedere extra 30 gram per dag hing samen met een 9 procent hoger risico op maagkanker en een 13 procent hoger risico op adenocarcinoom van de slokdarm.

Onbewerkt rood vlees

Bij onbewerkt rood vlees werd voor deze specifieke kankersoorten geen significant verband gevonden. Wit vlees leverde een onverwachter resultaat op. Bij vrouwen hing iedere extra 20 gram per dag samen met een 20 procent hoger risico op kanker in het onderste en middelste deel van de maag. Bij mannen werd dat verband niet gevonden.

Waardoor dat verschil ontstaat, is nog onduidelijk. Mogelijke verklaringen zijn stoffen die tijdens het bereiden ontstaan, de afbraak van eiwitten en veranderingen in de darmflora. "Hoewel wit vlees vaak als gezonder wordt beschouwd dan rood of bewerkt vlees, verdient het mogelijke verhoogde kankerrisico door eiwitmetabolisme, veranderingen in de microbiota en bereidingsmethoden nader onderzoek", klinkt het.

Voor bewerkt vlees zijn meer mogelijke schadelijke mechanismen bekend. De verwerking en opslag kunnen een rol spelen, evenals een hoge zoutinname. Zout kan het maagslijmvlies irriteren en schade en ontstekingen veroorzaken.