Energieleveranciers willen snel maatregelen tegen hoge rekeningen

DEN HAAG (ANP) - De branchevereniging van energieleveranciers wil dat het kabinet snel maatregelen neemt om te voorkomen dat huishoudens de energierekening niet meer kunnen betalen. Energie-Nederland roept het kabinet op nu een energiefonds op te richten, zodat huishoudens met een laag inkomen deze winter steun kunnen krijgen.

De Tweede Kamer debatteert deze woensdag nog over de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de energie- en brandstofprijzen fors gestegen. Het kabinet werkt momenteel aan een permanent noodfonds voor hulp bij hoge stookkosten, maar heeft nog geen instantie gevonden voor de uitvoering.

Verder wil Energie-Nederland dat een plan voor het isoleren van meer sociale huurwoningen en een voorgenomen wet die de uitbreiding van het volle stroomnet moet versnellen, meteen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. "Deze plannen liggen op de plank. Nu doorvoeren betekent dat we de winter beter voorbereid ingaan", stelt voorzitter Femke Brenninkmeijer van Energie-Nederland.