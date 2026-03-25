München wil WK atletiek in 2029 of 2031

woensdag, 25 maart 2026 om 13:21
MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Duitse stad München wil de wereldkampioenschappen atletiek in 2029 of 2031 organiseren. Het stadsbestuur zal zich kandidaat stellen voor de organisatie van een van de grootste sportevenementen ter wereld.
De mondiale bond World Athletics neemt in december een beslissing over welke steden de WK's van 2029 en 2031 krijgen toegewezen. Steden moeten een bid uitbrengen voor beide jaren, hoewel München een voorkeur heeft voor 2031.
München verwacht 107 tot 110 miljoen euro uit te geven aan het toernooi, dat moet plaatsvinden in het Olympisch Stadion. De deelstaat Beieren draagt ook bij in de kosten.
Tokio
"Een spannend WK in ons iconische olympische park zou een zegen zijn voor de sport, voor onze stadsgemeenschap, voor de internationale reputatie van München en natuurlijk voor ons uiteindelijke doel om de Olympische en Paralympische Spelen terug naar München te halen", aldus Verena Dietl, wethouder voor sport.
De WK atletiek zijn elke twee jaar. Vorig jaar was het negendaagse evenement in Tokio, in 2027 is Beijing gastheer.
