Moederbedrijf webwinkel Temu verhoogt omzet, maar winst daalt

SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese moederbedrijf van de grote webwinkel Temu, die ook in Nederland populair is, heeft in 2025 meer omzet geboekt. De opbrengsten van eigenaar PDD Holdings bedroegen ruim 431 miljard Chinese yuan, omgerekend bijna 54 miljard euro. Volgens PDD was die groei vooral te danken aan hogere inkomsten uit diensten rond onlinemarketing en transacties.

Onder de streep bleef er echter 12 procent minder over dan een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op omgerekend 12,4 miljard euro. Dat komt onder meer omdat de kosten voor promoties, advertenties en personeel toenamen.

PDD kampt verder met een wisselvallige verkoop op de Chinese thuismarkt en de importheffingen in de Verenigde Staten. Daarnaast hebben de VS ook het belastingvoordeel waar webshops met extreem lage prijzen gebruik van maakten afgeschaft.

Temu concurreert met andere Chinese webshops zoals Alibaba en Shein. PDD ligt momenteel onder de loep bij de Chinese autoriteiten. Die doen onderzoek naar de boekhouding en belastingen van het bedrijf.