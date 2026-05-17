Enkele olietankers varen ondanks blokkade door Straat van Hormuz

NEW YORK (ANP) - Ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz varen er af en toe wel olietankers door de zeestraat. Zo heeft persbureau Bloomberg uit scheepvaartgegevens ontdekt dat een tanker met Iraakse olie erin is geslaagd door de straat te gaan en richting India te varen.

Het waarneembare dagelijkse commerciële scheepvaartverkeer door de zeestraat daalde vrijdag naar vijf schepen, tegenover elf de dag ervoor. Er was vervolgens een lichte opleving zaterdagochtend, met zes schepen die door de straat voeren, blijkt uit onderzoek door Bloomberg. Het gaat voornamelijk om aan Iran gelinkte schepen, maar bijvoorbeeld ook om een aan China gelinkte gastanker.

Ook de Amerikanen houden schepen in het gebied tegen, al lijken sommige aan Iran gelinkte schepen erin te slagen om de Amerikaanse blokkade te omzeilen. Ook worden er schepen bewust doorgelaten. Een tanker met Iraakse olie op weg naar Vietnam die dagenlang stil lag in de Golf van Oman nadat hij door de Amerikanen was tegengehouden, heeft zijn reis zaterdagavond kunnen hervatten.