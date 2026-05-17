Finale songfestival door 798.000 mensen bekeken op Nederlandse tv

door anp
zondag, 17 mei 2026 om 11:20
WENEN (ANP) - De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag in Nederland door gemiddeld 798.000 mensen bekeken, blijkt uit cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). De uitzending staat daarmee op de derde plek in de top 25 van best bekeken programma's van de dag. De voorbeschouwing werd door 481.000 mensen bekeken en de uitslag van het songfestival door 679.000 mensen. Het best bekeken programma was zaterdag het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, met 1.364.000 kijkers.
Vorig jaar keken gemiddeld 3.590.000 mensen naar de finale van het songfestival, maar die cijfers van het NMO zijn niet goed vergelijkbaar met de cijfers van dit jaar. De manier waarop kijkcijfers worden gemeten is meerdere keren aangepast. Daarnaast bevatten de cijfers van zaterdag alleen lineaire kijkers. Uitgesteld kijken en kijken via andere apparaten worden pas later toegevoegd.
Het aantal kijkers lag dit jaar mogelijk ook lager doordat Nederland niet meedeed aan het muziekevenement vanwege de deelname van Israël.
