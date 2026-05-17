Italiaanse premier ontmoet slachtoffers van aanrijding in Modena

Samenleving
door anp
zondag, 17 mei 2026 om 10:28
MODENA (ANP/AFP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni ontmoet zondag slachtoffers van een aanrijding in de stad Modena. Een automobilist reed daar in op voetgangers, waarbij acht mensen gewond raakten. De premier zegde een geplande reis naar Cyprus af om de slachtoffers te bezoeken.
De automobilist zou een geschiedenis met mentale problemen hebben. Waarom hij op de mensen inreed, is niet duidelijk. Toen hij probeerde te vluchten en omstanders achter hem aan kwamen, verwondde hij iemand met een mes. Hij was niet bekend bij de politie.
Vier mensen raakten ernstig gewond. Een vrouw verloor beide benen als gevolg van de aanrijding.
De Italiaanse president Sergio Mattarella reist ook af naar Modena, zegt een overheidsbron tegen persbureau AFP.
