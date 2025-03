Er komen geen nieuwe huizen omdat er te veel koeien en varkens zijn

De stikstofproblematiek verhindert de bouw van 244.000 woningen. Dat meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland op basis van onderzoek in samenwerking met dataplatform Cobouw Bouwberichten waar het AD vrijdag als eerste over berichtte. Niet alleen de bouwsector wordt daardoor getroffen: de economische schade is volgens de uitkomsten van het onderzoek nog veel groter.

Bouwend Nederland en Cobouw Bouwberichten hebben door stikstof aangetaste Natura 2000-gebieden en de Nederlandse woningbouwplannen in kaart gebracht. Hierdoor werd duidelijk welke bouwprojecten te dicht bij stikstofgevoelige natuur liggen. Deze krijgen mogelijk geen vergunning als een oplossing voor het stikstofprobleem uitblijft.

Het belemmeren van bouwprojecten door de stikstofproblemen leidt verder tot economische schade. Die schatten Bouwend Nederland en Cobouw Bouwberichten op 138 miljard euro voor de komende vijf jaar, als gevolg van misgelopen investeringen. De investeringen in infrastructuurprojecten, die door de stikstofproblematiek ook vertraging oplopen of niet kunnen doorgaan, zijn nog niet meegenomen in dit bedrag.