Komend jaar geen alcoholreclame op Nickelodeon en Disney Channel

DEN HAAG (ANP) - Komend jaar zijn er geen alcoholreclames op Nickelodeon en Disney Channel, omdat deze kanalen zijn aangemerkt als jongerenzenders. Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) laat elk jaar onderzoeken bij welke radio- en televisiezenders gemiddeld meer dan 25 procent van de kijkers uit jongeren bestaat.

Bij Nickelodeon en Disney Channel bleek dit het geval en daarom gelden ze in 2025 als jongerenzenders. Dat betekent dat er komend jaar helemaal geen reclame voor alcohol te zien is op de zenders. Dit is anders dan de mediawet, die alleen na 21.00 uur alcoholreclame toestaat. Er is geen radiokanaal als jongerenzender aangemerkt.

De stichting benadrukt verder dat jongeren meer op sociale media te vinden zijn en minder televisie kijken of radio luisteren. Daar zijn al maatregelen voor getroffen, zo hebben YouTube, Snapchat en Instagram bijvoorbeeld een filter waardoor alcoholreclames niet bij minderjarigen terechtkomen. Op TikTok geldt een algeheel verbod op reclame voor alcohol.