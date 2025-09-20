Erdogan komt naar Witte Huis voor grote handelsdeals, meldt Trump

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bezoekt donderdag de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis om handelsovereenkomsten te sluiten. Dit meldde Trump op Truth Social. De besprekingen gaan volgens hem onder meer over grote aankoopdeals voor Boeing-toestellen en F-16- en F-35-gevechtsvliegtuigen.

Trump verwacht dat de gesprekken "positief" worden afgerond. Turkse ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat Erdogan voor tientallen miljarden dollars aan deals wil sluiten op het gebied van onder meer defensie en energie. De voorstellen zouden gaan over 250 commerciële toestellen van Boeing. Verder wil Turkije veertig F-35-vliegtuigen, veertig F-16-toestellen en munitie aanschaffen. De bronnen zeggen dat onderhandelingen over bijvoorbeeld de prijzen voor de F-16's nog lopen.

Eerder werkten Turkije en de VS samen aan de bouw van F-35's. De VS hebben Turkije uit het programma gezet vanwege de aankoop van een Russisch raketafweersysteem.