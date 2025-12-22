Rusland bluft: Oekraïne is helemaal niet aan het verliezen

Het Kremlin wil graag de indruk wekken dat Rusland onvermijdelijk aan de winnende hand is in Oekraïne . De realiteit vertelt een ander verhaal. Achter de Russische propaganda gaat een verhaal schuil van enorme verliezen, economische pijn en een tegenstander die technologisch steeds geavanceerder wordt.

Pyrrusoverwinningen op het slagveld

De territoriale winst waar Rusland zo over opschept, is bescheiden en bloedig. In 2024 veroverde Rusland 4.168 vierkante kilometer Oekraïens grondgebied – ongeveer even groot als Mauritius. Rusland heeft dit jaar in Oekraïne grofweg tussen de 4.700 en 5.000 vierkante kilometer veroverd, wat neerkomt op circa 1 procent van het Oekraïense grondgebied

Dat klinkt indrukwekkend, maar het gaat voornamelijk om landbouwgrond en kleine dorpen. Ter vergelijking: in 2023 veroverde Rusland slechts 487 vierkante kilometer, ondanks een volledig jaar vechten. Voor een vermeende supermacht tegen een gewoon arm land is dat niet erg veel. ​

De prijs die Rusland hiervoor betaalt is astronomisch. Volgens onafhankelijke tellingen heeft Rusland inmiddels meer dan 1,2 miljoen soldaten verloren, waarvan minstens 150.000 gedode militairen. Rusland verliest gemiddeld 100 tot 150 soldaten per vierkante kilometer veroverd gebied. Dat zijn verliezen die geen enkel land langdurig kan volhouden.

Als Poetin in dit tempo heel Europa wil veroveren (zoals politici graag willen dat we vrezen) gaat dat nog 300 jaar duren.

Oekraïne slaat terug waar het pijn doet

Terwijl Rusland centimeters grond verovert, slaat Oekraïne strategisch terug. Sinds augustus 2024 heeft Oekraïne minstens 77 Russische energiefaciliteiten aangevallen, bijna een verdubbeling van de eerste zeven maanden van het jaar. Oekraïense drones treffen systematisch olie raffinaderijen, gasterminals en exportfaciliteiten aan de Zwarte en Baltische Zee.​

De impact is merkbaar: Ruslands olie- en gasinkomsten daalden in november 2025 met 34 procent vergeleken met november 2024. Dit kost het Kremlin miljarden aan inkomsten die nodig zijn om de oorlog te financieren. "Dit zijn langeafstandssancties gericht op Ruslands belangrijkste financiële levensader," aldus Vladyslav Vlasiuk , Oekraïnes sanctiecommissaris.

"The Russian budget is in the red, and it's time to ramp up sanctions pressure. There is now a real possibility of making the cost of continuing the war unbearable for the Kremlin.

Data show that, despite the Russian government's efforts to soften the impact of sanctions, Russia's economy begins to face some dramatic issues while it enters recession."

De drone-revolutie

Oekraïne heeft zich in recordtempo ontpopt tot wereldleider in droneproductie. In 2024 produceerde het land 2,2 miljoen drones en heeft het nu een capaciteit van 4 miljoen drones per jaar. Dit zijn geen eenvoudige toestellen: Oekraïense ingenieurs ontwikkelen geavanceerde systemen met AI-ondersteuning die functioneren in omgevingen vol GPS-storing en elektronische warfare. Jammer voor de Navo dat Oekraine geen lid wordt. Het land zou een drastische versterking zijn​

Deze drones evolueren sneller dan welke traditionele wapensystemen ook. "Oekraïense bedrijven leveren elke 1-2 maanden nieuwe versies. Die aanpassingssnelheid is ongeëvenaard," vertelt Valerii Iakovenko, medeoprichter van DroneUA. De cyclus van concept tot inzet duurt weken in plaats van jaren. (​ How Ukraine is Driving the Drone Revolution

De Russische economie kreunt

Ruslands economie lijdt zwaar onder de oorlog. De inflatie bedroeg 6,6 procent in november 2025, waardoor de centrale bank de rente op 16 procent moest zetten – verlaagd van een recordhoogte van 21 procent. Bijna 40 procent van de Russische begroting gaat naar militaire uitgaven, ten koste van sociale voorzieningen en investeringen in de civiele sector.​

De economische groei stagneert door capaciteitsbeperkingen op de arbeidsmarkt. Ondertussen raakt Rusland zijn reserves kwijt: het Nationale Welvaartsfonds is met 59 procent gedaald. Experts waarschuwen voor stagflatie – de gevreesde combinatie van hoge inflatie, lage groei en stijgende werkloosheid. (​The Russian economy in 2025: Between stagnation and militarization

De onvermijdelijke conclusie

Rusland bluft. De territoriale winsten zijn minimaal, de verliezen zijn catastrofaal, de economie kreunt en de tegenstander wordt sterker. Oekraïne leidt misschien niet traditioneel op het slagveld, maar wint waar het echt telt: technologische innovatie, strategische slagkracht en economische oorlogvoering. Het narratief van een onvermijdelijke Russische overwinning is precies dat – een narratief.