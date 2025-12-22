ECONOMIE
Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

Samenleving
door Nina van der Linden
maandag, 22 december 2025 om 8:00
Een nu 46-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Kentucky is ruim veertig jaar na haar verdwijning als peuter herenigd met haar vader. De toen driejarige Michelle Marie Newton verdween in 1983, nadat haar moeder haar had meegenomen onder het mom van een verhuizing naar een andere staat. Pas vorige maand hoorde ze van agenten dat ze haar hele leven onder een valse identiteit had geleefd: “You’re not who you think you are. You’re a missing person. You’re Michelle Marie Newton.”
Volgens de sheriff in Jefferson County gaat het om een “buitengewoon” verdwijningsdossier dat alleen eens in een hele loopbaan voorbij komt. De zaak kwam eindelijk in beweging na een anonieme tip aan Crime Stoppers; daarop volgde een nieuwe identificatie en de arrestatie van de moeder wegens het verstoren van het ouderlijk gezag. De vader, Joe Newton, zei over de emotionele hereniging: “She was always in our hearts. I can’t describe that moment when I held my daughter in my arms again.”​
Het dossier laat ook zien hoe kwetsbaar vermissingszaken zijn voor tijd en bureaucratie: de landelijke zoektocht werd jaren geleden stopgezet, en de vrouw was zelfs uit de database voor vermiste kinderen verwijderd. Dat ze nu, ruim vier decennia later, weer opduikt, is vooral te danken aan vasthoudende rechercheurs en één tipgever die niet wegkeek.​
