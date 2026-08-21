ESB: werknemers lopen voor op werkgevers bij AI-gebruik

AMSTERDAM (ANP) - Werknemers zijn vaak verder met het toepassen van kunstmatige intelligentie dan hun werkgevers. Terwijl medewerkers AI-technologie steeds vaker gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden, nemen bedrijven en organisaties nog beperkt initiatief om dit actief te ondersteunen en te stimuleren. Dat blijkt uit een analyse die is gepubliceerd in het economentijdschrift ESB.

Het aandeel werknemers dat aangeeft gebruik te maken van AI-toepassingen, zoals ChatGPT of Copilot, ligt in alle sectoren hoger dan het aandeel werknemers dat stelt dat hun werkgevers dit actief ondersteunen. In de meeste branches is dit verschil ruim vijftien procentpunten. Bij de overheid en in het onderwijs loopt dit op tot bijna dertig.

De Nederlandsche Bank vroeg in oktober vorig jaar in een enquête naar het AI-gebruik onder werkenden. Daaruit bleek dat slechts 25 procent van de werknemers actieve werkgeverssteun ervaart wat betreft het gebruik van AI op de werkvloer. Andere werknemers geven vooral aan dat ze wel (sommige) AI-tools mogen gebruiken, maar niet aangemoedigd worden, of dat er geen duidelijk beleid is bij de werkgever.