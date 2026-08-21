Activisten Hongkong veroordeeld voor herdenken Tiananmenprotest

HONGKONG (ANP/AFP) - Twee activisten die jaarlijks een publieke herdenking organiseerden voor het Tiananmenprotest van 1989, dat bloedig werd neergeslagen door de Chinese Communistische Partij, zijn schuldig bevonden aan opruiing. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in een rechtbank in Hongkong.

De 69-jarige Lee Cheuk-yan en de 41-jarige Chow Hang-tung zouden "andere personen hebben aangezet tot het organiseren, beramen, plegen van of deelnemen aan onwettige handelingen met als doel het staatsgezag te ondermijnen", aldus een samenvatting die werd uitgedeeld aan journalisten.

Onder de nationale veiligheidswet, die in 2020 door Beijing werd opgelegd aan Hongkong, kunnen de activisten een celstraf van maximaal tien jaar krijgen.